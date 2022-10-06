Son dakika... Ataşehir'de hastanedeki skandalda yeni detay! Gizlice ele geçirip şantaj yapmış: İşte ilk ifadeleri

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Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının suratına para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE GÖRÜNTÜLERİ GİZLİCE KAYDETTİ, ARDINDAN DA HASTANEYE ŞANTAJ YAPTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Aralık ayında Ali E., hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y., İ.E.A.'nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı. Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de 'Bu görüntüler sizin için iyi olmaz. Ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim' yazdı.

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HASTANE YÖNETİMİ 8 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Hastane yönetimi bu mailin ardından 26 Şubat'ta savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi, suç duyurusunun ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi işten çıkardı.

İLK İFADELERİ: EĞLENCE AMACIYLA ÇEKTİK

Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Kapısına bugün şerit çekilerek kapatılan hastanenin yoğun bakımında tedavi gören hastalar, farklı hastanelere nakledilmeye başladı. Hasta yakınları ise hastanelerde yer bulamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

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"BANA YER BULUN"

Bir hasta yakını, hiçbir hastanede yoğun bakımda yer bulamadıklarını söyleyerek, "Sabahtan beri çabalıyoruz. Videoyu izledim ama, o münferit bir olay değil mi? Yer bulamıyoruz. Eşim KOAH hastasıydı. Entübe oldu, aynı zamanda pıhtı attı. Pıhtı atmış bir hastayı ben nereye götüreceğim? Bana bir yer bulun" dedi.

Bir başka hasta, "Bu hastane kuruldu kurulalı hiç böyle bir şey görmedik. Görüntüleri izledim ama, böyle bir şey olamaz. Bunun altında bir şey var. Ben buranın hastasıyım. By-pass ameliyatı oldum, 13 senedir buraya geliyorum" diye konuştu.

"HASTA İÇİN DE HASTANE İÇİN DE KÖTÜ BİR DURUM"

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Bir başka hasta yakını ise, "Hastane hastaları boşaltıyor. Biz hastamızı başka hastaneye götüreceğiz. Yoğun bakımdaki tüm hastaları nakledecekler. Hasta için de hastane için de kötü bir durum. İki kişinin yapmış olduğu bir olayı bütün hastaneye mal etmeleri de olmaması gereken bir olay. Zaten o kişiler hakkında işlem başlamış, gereken yapılıyor. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Gökçe KARAKÖSE-Feridun AÇIKGÖZ-Cengiz ÇOBAN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)