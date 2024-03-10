Hastaneye dediler havalimanına gittik

Haberin Devamı

Arkadaşlarından 3’ü Porshce’ye, diğer 7’si ise yine ehliyetsiz olan Orhan Ö.’nün kullandığı Volvo marka cipe bindiler. Arkadaşlarının iddialarına göre otomobili süratli kullanan Timur Cihantimur bir anda önünde gördüğü ATV’lere çarpmaktan kurtulamadı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Cihantimur ile bazı arkadaşlarını annesi Eylem Tok olay yerinden kaçırdı. Çocuklardan bazıları da kendileri oradan ayrıldı. Polis o geceye tanık olanları tek tek tespit ederek ifadelerini aldı. Olayla ilgili en kritik ifadelerden biri de, Eylem Tok’la birlikte olay yerine giderek çocukları kaçıran çalışanı Ayşe Ceren Sataoğlu’na aitti. Sataoğlu o gece Eylem Tok ve oğlunu İstanbul Havalimanı’na bırakan isimdi. Sataoğlu ve çocuklar o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

Haberin Devamı

‘TEKRAR OLAY YERİNE GİTTİLER’

“Eylem Hanım’la, Timur’u olay yerinden aldık ve eve geldik. Evlerine gidince Eylem Hanım bana, ‘Sen Timur’u yalnız bırakma, şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğim’ demesi üzerine, Eylem Hanım ve şoförü Adem ile siteden ayrıldılar. Bir müddet sonra Timur’un babası Bülent Cihantimur, Eylem Hanım ve şoför Adem eve geldiler. Ben dışarıda bekledim. Çıktıklarında Bülent Bey, ‘Timur biraz iyi değil. Bir doktora götürelim’ dedi ve Timur’u kendi aracına aldı. Yolda Timur bizim arabaya binince Eylem Hanım, ‘Havaalanına doğru git’ dedi.”

‘TİMUR VİRAJLARA ÇOK SERT GİRİYORDU’

- Timur Cihantimur’un otomobilinde olan Alp K.: “Kazadan sonra Timur’un annesi bir kadın ile eski model bir araçla olay yerine geldi. Beni, T. ve D.’yi gelmiş oldukları araca bindirdiler ve olay yerinden uzaklaştık.”

Timur Cihantimur’un otomobilinde olan Arda A.: “Timur sürekli aracı hızlı kullanıp virajlara sert giriyordu. Yol kenarında ATV tarzı araçlar vardı. Kazadan sonra araçtan indik. Timur etrafa baktı ve ‘Hayatım bitti’ dedi. Bizi ise Can A. gelip aldı.”

‘YARALI TELEFONUNU KENDİSİ VERDİ’

Haberin Devamı

- Volvo marka cipteki Zekai Hakkı D: “Yaralı şahısların birinin yanına gittim ve konuşmaya çalıştım. Bana telefonunun ışığını yakıp verdi ve başına bakmamı istedi. O anki dalgınlıkla telefonu cebime koydum. K.’ye elimde yaralının telefonu olduğunu söyledim ve verdim. K. ise telefonu sitenin duvarına koydu. Telefonu güvenlikçiler aldı. Güvenlikçilerden de Timur’un annesi ‘Sahibine vereceğim’ diyerek aldı.”