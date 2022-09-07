Hastanede 'temizlik görevlisinin doğum yaptırdığı bebek sakat kaldı' iddiası

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Edinilen bilgiye göre Şevval Sarıgöz, 15 Ağustos günü sancıları artınca Kadirli Devlet Hastanesi'ne gitti. Doğumhaneye alınan genç kadının doğumuna iddiaya göre doktor değil, 2 ebe ve 1 temizlik görevlisi girdi. Doğumu doktor gelmeden başlatan ebeler bu esnada temizlik görevlisinden de yardım aldılar. Çocuğun doğması için Şevval Sarıgöz’ün karnına baskı uygulayan temizlik görevlisi doğumu yaptırdı.

Doğum gerçekleştikten sonra ise kadının sancıları artarak devam edince halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasenta kesesinin bebekle birlikte çıkarılmadığı anlaşıldı. Durum doktora haber verildi. Hastaneye gelen Kadın Doğum Uzmanı doktor, Şevval Sarıgöz’ü ameliyata alarak plasenta kesesini ameliyatla çıkardı. Yeni doğan kız bebek bazı uzuvlarını oynatmadığı anlaşılınca başka bir hastaneye sevk edildi.

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BEBEK İÇİN DOKTORLAR YÜZDE 90 SAKAT KALIR TEŞHİSİ KOYDU

Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen bebek burada 8 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü'nde yapılan ilk tetkiklerde bebeğin doğum esnasında sinir hücrelerinin koparıldığı ve sağ kolunun yüzde 90 oranında sakat kalacağı belirlendi.

İkinci çocuğunu doğuran anne Şevval Sarıgöz doğum esnasında temizlik görevlisinin karnına şiddetli şekilde baskı uygulamasından dolayı bebeğin kolları ve vücut bölgesinde morluklar içerisinde doğduğunu belirterek, “Doğuma doktor gelmedi. 2 ebe ve 1 temizlikçi bana doğum yaptırdı. Doktor doğum bitti benim rahatsızlığım devam edince geldi. Bebek kesesini içeride bırakmışlar ameliyata alındım. Kese ameliyatla çıkarıldı. Bebeğim şu anda 20 günlük ve sağ kolu tutmuyor. Adana’da doktorlar 'yüzde 90 sakat kalır' dediler. Bizimle hiç kimse hastanede ilgilenmedi" diye konuştu.

Ömer Sarıgöz ise, “Eşimin doğumunda ihmal var. Bu doğuma girenlerin hepsinden şikayetçiyim” dedi.

HASTANE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kadirli Devlet Hastanesi yetkilisi ise konuyla ilgili doğum başladığında doğuma giren ebelerin doktoru çağırmadıklarını ve doğumu yaptırdıklarını, ayrıca ebelerin doğum yaptırma yetkisinin olduğu ancak zor doğumlarda doktora haber verilmesi gerektiğini belirterek olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.