Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hastanede şişelere alkol dolduran iş arkadaşlarını yakan hemşireden akıl almaz savunma

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi#Alkol #Hemşire
Hastanede şişelere alkol dolduran iş arkadaşlarını yakan hemşireden akıl almaz savunma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde, şişelere alkol dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı’ya "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diyerek elindeki çakmakla alev çıkmasına neden olup, meslektaşlarını yaraladığı iddia edilen hemşire Önder Erarslan, tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında savunma yaptı. Erarslan, "Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam ’Bastım’ derim" dedi. Şikayetçi Türk de "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye sordu.

Haberin Devamı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 10 Aralık 2021’de, hemşire Önder Erarslan, alkol şişelerini dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı’ya “Alkol saf mı, sulu mu?” diye sordu. Bu sırada “Yakayım mı sizi?” diyen Erarslan, elindeki çakmakla alkolün alev almasına neden olurken, Türk ve Yapıcı bir anda alevler içinde kalıp yaralandı. Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk’ün tedavisi 52 gün sürdü. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda Önder Erarslan hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma’ suçundan dava açıldı.

‘NASIL ALEV ALDI BİLMİYORUM’

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Erarslan, “Yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettim. Alevleri ellerim ile söndürmeye çalıştım. O sırada diğer kişiler gelip, onu acile götürdü. Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım, benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce ‘alkol saf mı, sulu mu?’ diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere ‘Yakayım mı seni’ diye bir şey söylemedim” dedi. Soruşturma aşamasındaki “Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. Olay sırasında elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım” ifadesi hatırlatılan Erarslan, “Orada oturduğum esnada elimde çakmak yoktu. Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam ‘Bastım’ derim” karşılığını verdi.

Haberin Devamı

Şikâyetçi Gizem Elif Türk de “çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?” diye sordu.

Yılmaz Yapıcı’nın sağlık sorunlarına ilişkin kati rapor isteyen hâkim, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi#Alkol #Hemşire

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma
Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası