Hastanede şişelere alkol dolduran iş arkadaşlarını yakan hemşireden akıl almaz savunma

Haberin Devamı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 10 Aralık 2021’de, hemşire Önder Erarslan, alkol şişelerini dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı’ya “Alkol saf mı, sulu mu?” diye sordu. Bu sırada “Yakayım mı sizi?” diyen Erarslan, elindeki çakmakla alkolün alev almasına neden olurken, Türk ve Yapıcı bir anda alevler içinde kalıp yaralandı. Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk’ün tedavisi 52 gün sürdü. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda Önder Erarslan hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma’ suçundan dava açıldı.

‘NASIL ALEV ALDI BİLMİYORUM’

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Erarslan, “Yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettim. Alevleri ellerim ile söndürmeye çalıştım. O sırada diğer kişiler gelip, onu acile götürdü. Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım, benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce ‘alkol saf mı, sulu mu?’ diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere ‘Yakayım mı seni’ diye bir şey söylemedim” dedi. Soruşturma aşamasındaki “Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. Olay sırasında elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım” ifadesi hatırlatılan Erarslan, “Orada oturduğum esnada elimde çakmak yoktu. Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam ‘Bastım’ derim” karşılığını verdi.

Haberin Devamı

Şikâyetçi Gizem Elif Türk de “çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?” diye sordu.

Yılmaz Yapıcı’nın sağlık sorunlarına ilişkin kati rapor isteyen hâkim, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.