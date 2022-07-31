Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hastanede kaybolmuştu, 6 gün sonra ormanda cansız bedeni bulundu

#Adana#Seyhan#Alzheimer
Hastanede kaybolmuştu, 6 gün sonra ormanda cansız bedeni bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde muayene için gittiği hastanede kaybolan alzheimer hastası Rahime Atay'ın (54) bölgeye yakın ormanda cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Yeşilyurt Mahallesi'nde alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da muayene olmak için kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Eda Atay, annesini koridordaki banka oturtup kan tahlili sırası almak için danışmaya gitti. Ancak Atay, döndüğünde annesinin bankta olmadığını fark etti. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE DIŞ MÜDAHALE YOK

İhbarla harekete geçen polis ve AFAD ekipleri, hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ile ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Rahime Atay'ın ormanda cansız bedenini buldu. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atay'ın cesedinde ilk incelemelerde, herhangi bir dış müdahalenin olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Alzheimer

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın

BİR SORUDAN FAZLASI | Nerede kaldın?

#Sağlık
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero
Asgari ücretli ailelere konut yolda

Asgari ücretli ailelere konut yolda

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı