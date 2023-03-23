Hastane odasında ‘okuryazar’ oldu

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Adıyaman’ın İnlice köyünde doğup büyüyen Gizem Keskin’in ayakları doğuştan içe dönük, kalbi de delikti. Çocukluğu yatağa bağımlı geçti. Fiziksel engeline bir de okulun köye uzak olması eklenince, okuyamadı. 27 yaşındaki Gizem 2 yıl önce tedavi için İstanbul’daki ağabeyinin yanına yerleşti. Ocak ayında da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yattı. Tam da o günlerde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hastanede tedavi gören 12’nci sınıf öğrencisi Yüsranur Başboğa’yı ziyarete gitti. Yüsranur ile aynı odada kalan Gizem Keskin’e de ‘Geçmiş olsun’ dedi ve nerede okuduğunu sordu.

BAŞARI BELGESİ ALDI

Keskin’den “Hiç okula gitmedim” yanıtı alan Yazıcı, hemen hastane öğretmenlerini görevlendirdi. Keskin, orada birebir aldığı eğitimle okuma yazma öğrendi. Şimdi tüm vaktini okuma yazmaya ayıran Gizem şöyle konuşuyor: “Günde 2 saatimi hikâye kitaplarına ayırıyorum, 2 saat yazı pratiği yapıyorum. Eğer sağlığım el verirse okula gitmek istiyorum.”

Gizem Keskin, okuma yazma azmiyle Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden ‘Yetişkinler 2’nci Kademe Başarı Belgesi’ almaya da hak kazandı.