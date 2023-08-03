Hastalık riskini azaltıyor: Anne sütüne dikkat

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Emzirme ve Anne Sütü (TEMAS) Gönüllüleri Derneği Başkanı Derneği Başkanı Melek Kılıç, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası’nda, emzirmenin geciktirilmesinin yeni doğan bebekler arasında ölüm riskini artırdığını belirterek, Hürriyet’e şunları söyledi:

ÖLÜM RİSKİ DÜŞÜYOR

“Dünyada 77 milyon yeni doğan bebek ilk bir saat içinde Anne Sütü alamıyor. Bu durum bebekleri hastalık ve ölüm riskinden koruyacak temel besinlerden ve anneyle yakın temastan yoksun bırakıyor. Emzirmenin geciktirilmesi yeni doğan bebekler arasında ölüm riskini artırabiliyor. UNICEF emzirme oranlarının artırılmasının çocuk ölümlerini yüzde 13 azalttığını, doğru tamamlayıcı beslenme uygulamalarıyla birlikte bu oranın yaklaşık yüzde 20 olacağını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise emziren kadın oranlarının yüksek olmasıyla yılda 800 binden fazla yaşamın kurtulacağını açıkladı.

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Anne sütüyle beslenen bebeklerin ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşta ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, iltihabi bağırsak hastalıkları, hipertansiyon, kanser, alerji, astım, şişmanlık ve obezite, multipl skleroz, diş yapısı bozuklukları ve bazı ruhsal hastalıkların daha az görüldüğü yapılan çalışmalar ile ortaya konuldu. Ayrıca anne sütüyle beslenen çocukların okul başarılarının daha yüksek olduğu da biliniyor. Bu faydalara rağmen emzirme oranlarının istenilen düzeylerde olmamasının bir nedeni de sezaryen oranlarının yüksek olması.

SU İSRAFINI ÖNLÜYOR

Temas Derneği olarak ülkemizde emzirme oranlarının arttırılması için var gücümüzle çalışmaya, ebeveynlere, sağlık personeline destek olmaya devam ediyoruz. Çünkü emzirme artarsa sadece bir kilo toz formül üretiminde kullanılan 4 ton su ile milyonlarca ton su tasarrufu sağlanabilir. IQ’daki 3-4 puanlık artış ile eğitim alanında kazanımlar önemli bir noktaya gelir.Deprem bölgesinde bulunan anne ve bebeklerimize yardım için derneğimizin başlattığı Anne Destek Hattı ile bugüne kadar 2 bin 194 kişiye ulaştık.”