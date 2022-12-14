Hastalar eczane eczane dolaşıyor... 4 ilaçtan biri bulunamıyor

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Son dönemde 4 ilaçtan biri piyasada bulunamıyor. Bu nedenle hastalar eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyorlar. Eczacılar özellikle tansiyon ve kalp ilaçlarında, göz ameliyatı öncesi tanıda kullanılan ilaçlarda, diyabet ilaçlarında, hormon ilaçlarında ve bazı kanser ilaçlarında sıkıntı olduğunu söylerken, son dönemde soğuk algınlığı ilaçlarında da sorun olduğunu belirtiyor.

İŞTE KRİZİN BEŞ NEDENİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil” derken, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, ilaçların piyasada bulunamamasının nedenini şu 5 maddede sıraladı:

1- ÜRETİM AZALDI: Yerli ilaç sanayisinin üretim için kullandığı etken maddenin yüzde 98’i yurtdışından geliyor. Bunların çoğu Çin menşeli. Şu anda Çin’den etken madde gelmiyor. İlaç üretimi azaldı. Migren ilaçlarının bulunamaması da bu nedenle.

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2- ANTİBİYOTİKLERE YÜKLENDİK: Pandemi döneminde iki yıl kapalı kaldık. Bağışıklık sistemimiz tembelleşti. Antibiyotiklere yüklendik. Antibiyotikler bulunamaz duruma geldi.

3- NÜFUS ARTTI: Suriyeli, Rus, Ukraynalı, Afgan, Somalili misafirlerin ilaçlarının tamamını biz karşılıyoruz.

4- ŞİŞE FİYATLARI YÜKSELDİ: Bulunamayan ilaçların başında çocuk şurupları, antibiyotikler, ateş düşürücü, öksürük şurubu, hormon ilaçları başı çekiyor. Eczaneler, özellikle çocuk şuruplarını temin edemiyor ve hastaya ulaştıramıyor. İlacın hammaddesinden şişesine, ambalajına, kadar birçok girdisi ülkeye döviz ile geliyor. Özellikle cam şişe fiyatları çok pahalı.

5- KUR POLİTİKASI: Euro kuru 19 liranın üzerinde, ilaç Euro kuru ise 7.86 lira olursa bu ilaçları bulamamamız gayet normal. Bulunamayan ilaç sorununun çözümü için öncellikle ilaç kurunu güncelleyerek ekonomik reel gerçeklere uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yerli ilaç desteklenerek, eşdeğer ilacı yaygınlaştırmak için reçetelerde bir an önce etken madde yazılımına geçilmeli. Türkiye’nin yerli üretimde katma değerli yeni teknoloji ilaçların ağırlığının yükseltilmesi ve AR-GE’ye yatırımın büyütülmesi şart. Bazı eczacılık fakültelerinin sadece AR-GE’ye ayrılması önemli. Çünkü ilacı olmayan eczane olmak istemiyoruz.

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BULUNAMAYAN İLAÇLARIN YERİNİ SAHTELERİ ALIYOR

' Nurten Saydan, bulunamayan ilaç sorununun, sahte ilaç sorununu beraberinde getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“En büyük endişemiz eczanelerimizde ilaç bulamayan hastalarımızın çareyi karaborsa ilaç satan yerlerde veya internet üzerinden satılan sahte ilaçları alarak şifa araması. Şu an ülkemizde görülen ilaç yokluğunun sonucu fırsatçıların harekete geçtiğini gösteriyor. Geçen günlerde İstanbul’da bir apartman dairesinde 25 bin 538 adet sahte ilaç yakalandı. 6 bin 750 adet sahte boş ilaç kutusu, 1400 ilaç etiketi, 1595 adet ilaç prospektüsü, 5 bin ilaç kapağı tespit edildi.”

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BAKAN KOCA: HASTA VE REÇETE SAYISI % 40 ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam kabine toplantısı sonrasında piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili soruları yanıtladı:

“Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim, bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın Euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da arttırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek, olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içinde, çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız.”