Hasarlı beyne yapay dokuyla tedavi

Haberin Devamı

ABD’nin San Diego şehrindeki California Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu Kuzum ve ekibi, insan derisinden aldığı kökhücrelerle beyin organoidleri üretmeyi ve bunu farelere nakletmeyi başardı. Tıp tarihinde bir ilk niteliğindeki nakil, nörolojik hastalıklar ile travmatik beyin hasarı tedavisine yönelik önemli bir başarı olarak görülüyor.

YAPAY DOKU ‘GÖRDÜ’

Türk biliminsanının son çalışmasına kadar, beyin organoidlerinin hasarlı bölgeye ameliyatla yerleştirildiklerinde beynin geri kalanıyla entegre olup olmayacakları ve beynin diğer sağlıklı kısımları gibi fonksiyonlarını yerine getirip getirmeyeceği bilinmiyordu. Son çalışmayla ilk kez, fareye yerleştirilen insan beyni organoidlerinin yapısal ve fonksiyonel olarak fare beyninin kalanıyla bütünleştiği kanıtlandı. Fare beynine yerleştirilen organoidler, bir süre sonra farenin gözüne tutulan ışık gibi görsel uyarılara cevap vermeye başladı ve tıpkı beynin görmeyi sağlayan kısmı gibi davranmaya başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kalbinize iyi bakın Haberi görüntüle

HAFIZA KAYBINA SON

Prof. Kuzum, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Bu teknoloji ile hasarlı beyin bölgelerinin fonksiyonlarını karşılayacak medikal protezler geliştirilebilir. Bunlar, hastanın kendi hücreleri kullanılarak yapılacağından, uyumlu bir tedavi yöntemine dönüşebilir. Hatta gelecekte, elektonik beyin organoidlerini programlayarak görsel hafızaları kaydetmek mümkün olabilir. Bu, hafızayı etkileyen birçok nörolojik hastalık için umut olacaktır” dedi.