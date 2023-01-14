Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hasarlı beyne yapay dokuyla tedavi

Güncelleme Tarihi:

#Duygu Kuzum#Beyin#San Diego
Hasarlı beyne yapay dokuyla tedavi
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

Türk biliminsanı Prof. Dr. Duygu Kuzum, bir fareye nakledilen insan beyni hücrelerinin, fare beyniyle birleştiğini, işlevsel bağlantı kurduğunu ve dış uyaranlara yanıt verdiğini kanıtladı.

Haberin Devamı

ABD’nin San Diego şehrindeki California Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu Kuzum ve ekibi, insan derisinden aldığı kökhücrelerle beyin organoidleri üretmeyi ve bunu farelere nakletmeyi başardı. Tıp tarihinde bir ilk niteliğindeki nakil, nörolojik hastalıklar ile travmatik beyin hasarı tedavisine yönelik önemli bir başarı olarak görülüyor.

YAPAY DOKU ‘GÖRDÜ’

Türk biliminsanının son çalışmasına kadar, beyin organoidlerinin hasarlı bölgeye ameliyatla yerleştirildiklerinde beynin geri kalanıyla entegre olup olmayacakları ve beynin diğer sağlıklı kısımları gibi fonksiyonlarını yerine getirip getirmeyeceği bilinmiyordu. Son çalışmayla ilk kez, fareye yerleştirilen insan beyni organoidlerinin yapısal ve fonksiyonel olarak fare beyninin kalanıyla bütünleştiği kanıtlandı. Fare beynine yerleştirilen organoidler, bir süre sonra farenin gözüne tutulan ışık gibi görsel uyarılara cevap vermeye başladı ve tıpkı beynin görmeyi sağlayan kısmı gibi davranmaya başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kalbinize iyi bakınKalbinize iyi bakınHaberi görüntüle

HAFIZA KAYBINA SON

Prof. Kuzum, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Bu teknoloji ile hasarlı beyin bölgelerinin fonksiyonlarını karşılayacak medikal protezler geliştirilebilir. Bunlar, hastanın kendi hücreleri kullanılarak yapılacağından, uyumlu bir tedavi yöntemine dönüşebilir. Hatta gelecekte, elektonik beyin organoidlerini programlayarak görsel hafızaları kaydetmek mümkün olabilir. Bu, hafızayı etkileyen birçok nörolojik hastalık için umut olacaktır” dedi.

Gözden Kaçmasın

CHP’nin İsveç’teki alçaklığa tepkisine kocaman bir bravoCHP’nin İsveç’teki alçaklığa tepkisine kocaman bir bravoHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Duygu Kuzum#Beyin#San Diego

BAKMADAN GEÇME!

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

‘Küba Kraliçesi’nin sırlarla dolu hikâyesi | Her şey 1984 yılında bir akşam yemeği ile başladı, yıllar boyunca kimsenin ruhu bile duymadı

#İstihbarat
Top oynarken incitmişimdir diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız

'Top oynarken incitmişimdir' diye önemsemedi ama neredeyse kolunu kaybedecekti! Her dört kişiden biri omuz ağrısı yaşıyor... Hangi ağrıları ciddiye almalıyız?

#Sağlık
11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden