Hasan Kılıç’ı uğurladık

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Kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Hasan Kılıç için Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde dün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Hürriyet Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet Yayın Temsilcisi ve Yazıişleri Müdürü Ardıç Aytalar, Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer, DHA Genel Müdürü Celal Korkut ile eski Hürriyet çalışanları Ertuğ Karakullukçu, Nejat Seçen, Doğan Satmış, Yücel Telören ve Nurettin Oktay ile çok sayıda gazeteci katıldı.

OĞLU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Cami avlusunda taziyeleri eşi Gönül ve oğlu Baran Kılıç kabul etti. Gönül Kılıç, Hasan Ağabey’in ardından, “Her şey çok iyi gidiyordu ama bu kadarmış. Artık bundan sonra söylenecek bir şey yok. Yolu açık olsun, huzurlu olsun. Çok şaşkınım” dedi. Baran Kılıç ise “Babamın seveni çok. Hem matbaada hem de memleketinde çok çok güzel şeyler duydum hakkında. Oğlu olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasan Kılıç’ın tabutunu meslektaşları omuzladı. Hasan Kılıç, Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

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MESLEKTAŞLARI ANLATTI

ONA KUYUMCU DERDİM

Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer: Çok yakın dostumuzdur. İyi bir çalışma arkadaşımızdır. Gazeteciliğin yanında hukuki bir sorumluluğu da vardı. Gazeteye girecek suç unsuru olabilecek şeylerin ayıklamasını yapardı. Ben ona kuyumcu derdim. Gerçekten Hürriyet camiasından eski yeni herkesin burada olması çok güzel. Allah rahmet eylesin.

Hürriyet’in eski yazıişleri müdürü Ertuğ Karakullukçu: Hasan çok iyi bir gazeteciydi, gece sorumlusuydu. Hasan gözünüz arkada kalmadan gazeteyi emanet edeceğiniz bir insandı. Bir diğer yönü de insan yönüdür. Elinden ne gelirse esirgemeyen bir insandı. Dışarıda kalan bir gazeteci varsa ona da iş bulmaya çalışırdı. Dört dörtlük bir gazeteci, dört beşlik bir insandı. Anılarımızda yaşayacak.

Hürriyet’in eski yazıişleri sorumlusu Nurettin Oktay: Çevresindeki herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Birlikte çalıştığımız dönemde de hep kimin ne derdi olursa koşardı. Çevresindekilerden hayatına dokunmadığı kimse yoktu.

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53 YILLIK GAZETECİYDİ

Hasan Kılıç 1944 yılında Bafra’da dünyaya gelmiş, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu’ndan mezun olmasının ardından 1970 yılında gazeteciliğe başlamıştı. Günaydın, Tan ve Sabah gazetelerinde çalıştıktan sonra Hürriyet’e transfer oldu. 1989’daki bu transferin ardından 2014 yılına kadar Hürriyet’te kesintisiz olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2017’de bir kez daha Sorumlu Yazıişleri Müdürü olarak aramıza dönmüştü.

KALBİMİZDE MANŞETSİN

Arif DİZDAROĞLU

Hürriyet Yazıişleri Müdürü: Bütün kadın meslektaşları ‘Gül’dü onun için. Öyle hitap ederdi. Uzun yıllar Hürriyet’in gece sorumluluğunu üstlendi. Titiz ve çalışkandı. Kimin doktora-hastaneye ihtiyacı varsa gönüllü devreye giren gerçek bir beyefendiydi Hasan Kılıç.

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10 yıl kadar önce emekliye ayrıldı. Hürriyet’te düzenlenen veda partisinde arkadaşlarının ona sunduğu plakette şöyle yazıyordu: “Kalbimizde manşetsin Hasan Abi.” Kısa süre sonra “Sorumlu Yazıişleri Müdürü” olarak gazeteye geri döndü. Yeniden, sevdiği işine kavuşmanın heyecanını yaşıyordu.

Hürriyet önemli bir kolonunu, Babıali de bir efsanesini kaybetti. Nurlar içinde yat Hasan Abi.

GÜLE GÜLE GÜZEL İNSAN

Erdal FERNERGİZ

Hürriyet Adana Temsilcisi: Bir yakınını kaybetmek, bir sevdiğini kaybetmek çok üzücü bir durum olsa da bazen hayatın gerçekleri ile yüzleşmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz Hasan Kılıç abimiz de sevdiğimiz, üzüldüğümüz, gazetemizin bir efsanesiydi. Bu acılı günde Hasan Ağabey’e Allah’tan rahmet diliyorum.

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Hasan Abi ile meslek hayatımız daha eskilere dayansa da 1989 yılında Hürriyet’te kesişti. Ben Adana’da kendisi İstanbul’da idi. İkimiz de geceleri çalışır günde birkaç kez telefonlaşır, gazete ile ilgili konuşurduk.

Hasan Ağabey tanıdığım kadarı ile çok titiz, ince eleyip sık dokurdu haberleri. Noktasından virgülüne kadar dikkat eder, zaman zaman bizlere bilgi verir uyarırdı. İşte bu tempoda geçti uzun gece yılları. Ara sıra Adana’ya gelir faksın başına oturur gazete sayfaları bitene kadar kontrol eder, çalışan arkadaşlarla iyi diyalog kurardı. Çok nazik, kibardı Hasan Ağabeyimiz. Nurlar içinde uyu güzel insan, mekanın cennet olsun seni unutmayacağız. Allah'ım rahmetini üzerinden esirgemesin.