Hasan ile Şeyma cinayetinde sanıklar hakkında Adli Tıp raporu istendi

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Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sami Aydoğan Van Cezaevi'nden, Şefik Ekici ise Batman Cezaevi'nden SEBGİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme heyetinin ek savunma taleplerini sorarak başladığı duruşmada güvenlik görevlisi Şefik Ekici, yaşanan her şeyi iradesi dışında yaptığını söyledi. Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan'ın avukatı ise dosyada tutarsızlıklar olduğunu, mahkemeye konu olan ses kaydının mahkeme huzurunda dinlenmesini istedi.



OLAY SONRASI EŞİ AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL DİYE BOŞANMAK İSTEMİŞ



Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan’ın eşinin, olaydan sonra akli melekelerinin yerinde olmamasını gerekçe göstererek boşanmak istediği öğrenildi. Demir ve Aydoğan ailelerinin sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmasını istediği mahkemede maktul Hasan Aydoğan’ın annesi Döne Aydoğan 'sevmek suç muydu?' diye mahkeme heyetine sordu.

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