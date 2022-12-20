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Hasan ile Şeyma cinayetinde sanıklar hakkında Adli Tıp raporu istendi

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#Kırşehir#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan
Hasan ile Şeyma cinayetinde sanıklar hakkında Adli Tıp raporu istendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 19:48

Kırşehir’de geçtiğimiz yıl katledilen Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetinde mahkeme heyeti, sanıkların adli tıp kurumundan akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair değerlendirme istedi.

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Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sami Aydoğan Van Cezaevi'nden, Şefik Ekici ise Batman Cezaevi'nden SEBGİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme heyetinin ek savunma taleplerini sorarak başladığı duruşmada güvenlik görevlisi Şefik Ekici, yaşanan her şeyi iradesi dışında yaptığını söyledi. Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan'ın avukatı ise dosyada tutarsızlıklar olduğunu, mahkemeye konu olan ses kaydının mahkeme huzurunda dinlenmesini istedi.

OLAY SONRASI EŞİ AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL DİYE BOŞANMAK İSTEMİŞ

Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan’ın eşinin, olaydan sonra akli melekelerinin yerinde olmamasını gerekçe göstererek boşanmak istediği öğrenildi. Demir ve Aydoğan ailelerinin sanıkların en ağır ceza ile cezalandırılmasını istediği mahkemede maktul Hasan Aydoğan’ın annesi Döne Aydoğan 'sevmek suç muydu?' diye mahkeme heyetine sordu.

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Hasan ile Şeyma cinayetinde sanıklar hakkında Adli Tıp raporu istendi


OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Kırşehir'de 25 Mart 2022'de yaşandı. Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'den (18) haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi. Ekiplerce merkeze bağlı Kortullu köyünde yapılan aramalarda Kızılırmak kenarında Şeyma Demir'in cansız bedeni olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde bulundu. Hasan Aydoğan'ın cesedi ise kız arkadaşıyla birlikte öldürüldükten 77 gün sonra Kızılırmak'ta bulunmuştu.

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#Kırşehir#Şeyma Demir#Hasan Aydoğan

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