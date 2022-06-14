Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hasan Akköse kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş: 'Eyvah' diye bir ses duyuldu

#Denizli#Acıpayam#İsmail Yalçın
Hasan Akköse kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş: Eyvah diye bir ses duyuldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gittikleri yaylada kaybolan, yapılan aramada bölgede kan izleri, otomobilleri terk edilmiş, cep telefonları ise parçalanmış halde bulunan İsmail Yalçın (19) ile Hasan Akköse'yi (17) kuyuda arama çalışmaları 2'nci gününe girdi. Bu arada Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesinde kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşı polise verdiği ifadede "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı. Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı. Alanda inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa A.'yı gözaltına aldı.

Hasan Akköse kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş: Eyvah diye bir ses duyuldu

Gözaltına alınan Mustafa A.

HASAN İLE İSMAİL'İ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği belirtildi. Mustafa A.'nın, Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle cezaevine girdiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ayrıca olaya karıştığı ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kayıp 2 gence ait izler bulunduKayıp 2 gence ait izler bulunduHaberi Görüntüle

SU KUYUSU BOŞALTILDI, ARAMA BAŞLATILDI

Şüphelilerden birinin, kayıp gençlerin Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçaları ile doldurulduğunu belirledi.

Hasan Akköse kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş: Eyvah diye bir ses duyuldu

25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip itfaiyeden yardım istendi. Kuyunun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Dün kuyunun boşaltılması için çalışma başlatıldı. Önce kepçe ile kuyunun etrafı kazılmaya başlandı. Havanın kararması ile kuyunun etrafı dev spot ışıklarıyla aydınlatıldı. Kazı çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü ancak bir sonuç alınamadı. Kuyudaki arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kayıp gençler su kuyusunda aranıyor Korkunç şüphe...Kayıp gençler su kuyusunda aranıyor! Korkunç şüphe...Haberi Görüntüle

Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesi kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşının polise verdiği ifadesinde, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği belirtildi.

Hasan Akköse kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş: Eyvah diye bir ses duyuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Acıpayam#İsmail Yalçın

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık