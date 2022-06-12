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3 gündür kayıp 2 gence ait izler bulundu

#Denizli#İsmail Yalçın#Hasan Akköse
3 gündür kayıp 2 gence ait izler bulundu

Denizli’de 3 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile 17 yaşındaki Hasan Akköse için başlatılan arama çalışmalarında ormanlık alanda, jandarmaya ait iz takip köpeği tarafından izler bulundu. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Serinhisar ilçesi, Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 9 Haziran 2022 Perşembe günü Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın, Serinhisar’da bulunan Hasan Akköse ile buluşarak kent merkezine gitti. Bir süre sonra aileler gençlerden haber alamaması üzerine karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

GENÇLER EN SON SERİNHİSAR’A GİRİŞ YAPTI

Jandarma ekipleri başlattığı arama çalışmalarında 2 gencin bir otomobille 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiğini ve araçla geri Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. İlçede yapılan arama çalışmalarında otomobilin ormanlık bölgeye gittiğini belirledi.

3 gündür kayıp 2 gence ait izler bulundu

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KAYIP GENÇLERDEN İZLERE RASTLANDI

Jandarma, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sivil toplum kuruluşları bölge haritası üzerinde Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinin kesişim noktalarında, dün akşam saatlerine kadar arama çalışma faaliyeti gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlarken, Jandarma iz takip köpeğiyle faaliyetine devam etti. İz takip köpeği tarafından Yenice Mahallesi ormanlık alanı içerisinde İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’ye ait izler buldu. Ormanlık yolda 2 gencin görüldüğü otomobilin bulunduğu ve yakınında kan izlerine benzer bulgulara rastlanıldığı iddia edildi.

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#Denizli#İsmail Yalçın#Hasan Akköse

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