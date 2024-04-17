Harvard’da Osmanlı sempozyumu

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Akademisyen ve diplomat Ekmeleddin İhsanoğlu şerefine gerçekleştirilecek olan ve Osmanlı bilim mirasının geçmişi, bugünü ve geleceğinin konuşulacağı sempozyum, 26-27 Nisan tarihlerinde ABD’nin dünyaca ünlü üniversitesi Harvard’da yapılacak. Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi ev sahipliğinde, Londra’da bulunan Al-Furqan İslam Miras Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen uluslararası sempozyum, Osmanlı bilim ve kültür tarihi alanında ABD, İngiltere, Almanya ve Türkiye’den önde gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Harvard Üniversitesi’nde Vehbi Koç Türkiye Çalışmaları Profesörü ve Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi Cemal Kafadar’ın ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde Yakın Doğu Tarihi, Kültürü ve Türkoloji Profesörü Hans Georg Majer, Ohio Eyalet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Carter Findley gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.

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40 YILLIK BİRİKİM

3 ciltlik ‘Osmanlı Bilim Mirası’ eserinin üç farklı dilde lansmanının yapıldığını belirten İhsanoğlu şunları söyledi: “Bu ciltlerde 40 yıllık çalışmalar ve araştırmalar var. 50 üzerinde ülkede 500 yazma koleksiyonunu araştırdık. Bir veri tabanı oluşturduk. Toplam 18 cilt oldu. Osmanlı Bilim Mirası ciltlerinde 4 bin 897 biliminsanının hayatı ve eserleri tanıtıldı. Toplam eser sayısı ise 20 bin 154. Ayrıca 22 bin 229 yazma eser tespit edildi. Bunlar 52 ülkede değişik kütüphanelerde bulunuyor. Herkes bu 18 cildin bir özetini istedi. Ben de Osmanlı bilim mirasının ana hatlarını ortaya koymaya çalıştım.”

26-27 NİSAN’DA

Harvard Üniversitesi 26-27 Nisan’da gerçekleşecek sempozyumla ilgili “Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yazdığı ve Maryam Patton tarafından çevrilen Osmanlı Bilim Mirası kitabının yakın zamanda İngilizce baskısının yayınlanması onuruna nisan ayında iki günlük bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Halka açık” duyurusunu yaptı.