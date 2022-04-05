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Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

#Elazığ#Harput Kalesi#Lise Öğrencisi
Harput Kalesinden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Elazığ’da Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Elif Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaleden aşağı düştü.

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Olay, Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Harput Kalesi'nin arka tarafında meydana geldi.

Elde edilen bilgiye göre, Balakgazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaleden aşağı düştü.

500 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 500 metre aşağı düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Yıldız’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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#Elazığ#Harput Kalesi#Lise Öğrencisi

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