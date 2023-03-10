Hangi partiler Cumhur İttifakı yolunda? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı

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Cumhur İttifakı ve Millet İttfikakı cephesinde son durum ne? Hangi partiler Cumhur İttifakı yolunda ilerliyor? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün deprem bölgesinde, sonra ne yapacak? Diğer partilerle görüşmeye ne zaman gidiyor? Muharrem İnce ile görüşecek mi? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini canlı yayında aktardı...

Dicle Canova'nın CNN TÜRK canlı yayınında aktardığı bilgiler şu şekilde:

"Hüda Par, ANAP, DSP, Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler devam ediyor. DSP ve ANAP'ın yeşil ışık yaktığını ifade etmiştim. Hüda Par'ın AK Parti listelerinde seçime gireceği neredeyse kesinleşti gibi. Yeniden Refah Partisi'ne bir telif gitti ve bu teklif değerlendiriliyor. Yeniden Refah Partisi'nin kararı birkaç gün içerisinde verebilir. Yeniden Refah Partisi neden önemli. Nabız tuttum. Fatih Erbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu, sembolik bir anlamı var, bunu bir kenara koyuyoruz. Saadet Partisi, Milli Görüş'ün ana adresi olarak gösteriliyordu.Saadet Partisi Millet İttifakı'na dahil olduktan sonra ve Karamollaoğlu'nun üstlendiği rol Milli Görüş tabanını rahatsız ettiği söyleniyor. Saadet'in bu tavrından rahatsız olanların Yeniden Refah Partisi'ne yöneldiği söyleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Büyük Birlik Partisi Başkanı Destici ile görüştü. Bu seçimde yüzde 10 baraj yok, yüzde 7'ye indi. İttifakta olanlar baraja takılmayacak. BBP de ittifakın çatısı altında ama kendi adaylarını çıkarmak istiyor. Bunun bir diğer gerekçesi de her ilde aday çıkarırsak cumhurbaşkanlığı seçimine de destek vermiş olur. Handikapları da var. İttifak içindeki diğer vekil adaylarının oylarını bölebilir mi? İl il bu konulara çalışılıyor. Bu çalışmalara göre BBP'nin pozisyonu belli olacak. Burada öncelenen mesele Meclis çoğunluğu nasıl sağlanacak sorusuna verilecek cevaba göre şekillenecek.

İttifak protokolünün YSK'ya sunulması YSK tarafından seçim takviminin açıklanmasından 5-6 gün sonra gerçekleşecek.

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AK PARTİ'NİN SEÇİM STRATEJİSİ

Çok yoğun bir çalışma var. Cumhurbaşkanı da katılıyor çoğuna. Deprem sonrası pek çok şey değişti. Seçim kampanyası sloganlar sil baştan çalışıldı. Şimdi Maraş Şimdi İstanbul gibi sloganlar çalışıldı. Bir takım sürprizler de olacak. Ramazan ayınca kampanya deprem bölgelerinde olacak. Bakanların çalışmaları o bölgede devam edecek. Deprem yaşanan illerin bir kaçında belki bakanlar aday gösterilebilir. Bir netlik yok henüz ama çalışmalar devam ediyor.

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11 ildeki nabız yoklaması yapıldı ve AK Parti bu bölgede bir anket gerçekleştirdi. Ve AK Parti'nin o bölgelerde oy kaybı yaşamadığına yönelik sonuçlar var AK Parti'nin elinde.

AK Parti'de adaylar önemli olacak. Her ilde o ilin sevilen sayılan kanaat önderi olanlara bakılıyor. Kampanyanın bir bütünü olacak ama bazı illere özel kampanya programları yapılabilir deniyor.

Büyükşehirdeki Kürt seçmenler önemli. Artık Kürt seçmenin büyükşehirlerde daha etkin rol oynadığı görüşü hakim. O noktada Türkiye geneli çalışmanın dışında bazı illere özel çalışma görüş alışverişleri var.

Mart ayının ortalarına doğru aday tanıtım toplantılarının yapılabileceği ifade ediliyor.

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MİLLET İTTİFAKI CEPHESİNDE NELER OLUYOR? KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki programı bittikten sonra diğer partileri ziyaret edeceği söyleniyor. Hatta Ankara'da bir ekibin toplantı halinde hangi partiye ne zaman gidilecek randevulaşmayı yaptığı ifade ediliyor. En çok merak edilen HDP. Kılıçdaroğlu, zaten açıklamıştı gideceğini. HDP'nin masada yer alması, sonrasında seçim kazanılırsa bakanlık verilmesi vb. böyle bir düşünce yok. Bizim bir soframız var kim destek verirse ona kapımız açık gibi mesajlarla gidilecek. Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş, onunla da görüşme planlanıyor. Malum Akşener masaya getirmişti ama bu kabul görmemişti. Ama o sofrada olması isteniyor. Diğer yandan Muharrem İnce mevzusu var. Son günlerde çok konuşuluyor kulislerde. Muharrem İnce ittifaka mı dahil olacak. Muharrem İnce'yle bir görüşme olacak mı diye. Benim edindiğim bilgilere göre Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi planlanıyor. Bunun sebebi de şu deniyor. Muharrem İnce, adaylığı açıklandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu aradı ve tebrik etti. Dolayısıyla bu tebrik sonrası Kılıçdaroğlu'nun da Memleket Partisi'ni ziyaret planı dahiline alması üzerinde duruluyor. Muharrem İnce'yle görüşecek ama masa genişlemez.

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Muharrem İnce'nin ittifaka dahil olması düşünülmüyor deniyor. Bakanlık verilir mi, karşılıklı bir uzlaşma yolu aranır mı diye sorduğumda da hayır deniyor. Millet İttifakı artık 6 masadan oluşuyor. Bunun genişlemesi, yeni bir bakanlık verilmesi bunlar söz konusu değil.

Dünkü MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreci nasıl yürüteceği planlandı. Gittiği her ile orada çalışmakla görevlendirilen Büüykşehir Belediye başkanının görevlendirilmesi planlanıyor. Karadeniz'de İmamoğlu'nun İç Anadolu'da ise Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na eşlik etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları da farklı şehirlerde birlik görüntüleri verecekler."