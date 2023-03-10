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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçim imzasını atıyor: Gözler kararda

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim Kararı#Resmi Gazete
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçim imzasını atıyor: Gözler kararda
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün seçimlerin yenilenmesi kararını almasına yönelik 2 ihtimal bulunuyor.

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1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı cuma namazı çıkışı açıklama yapmasının ardından, kararın Resmi Gazete’de mükkerer olarak yayımlanabileceği belirtiliyor.

2-  Bu gece, 11 Mart için çıkacak Resmi Gazete’de seçim kararını yayımlayacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resmi olarak 10 Mart’ta yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek” demişti. Erdoğan’ın kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün ya da yarın toplanacak ve seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması kararını alacak. YSK ayrıca, önümüzdeki hafta yeniden toplanarak seçim takvimini açıklayacak.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim Kararı#Resmi Gazete

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