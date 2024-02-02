×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hande’yi tehdit edene tedavi kararı

Güncelleme Tarihi:

#Hande Baladın#Asliye Ceza Mahkemesi#Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Hande’yi tehdit edene tedavi kararı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

Milli voleybolcu Hande Baladın’a sosyal medya üzerinden “Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım” diye tehdit mesajları gönderen Mustafa Neşeli’nin (31) yargılandığı dava, İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hande Baladın son duruşmaya katılmadı.

Haberin Devamı

Duruşmaya ‘zincirleme şekilde kadına karşı silahlı tehdit’ suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Neşeli katıldı. Duruşmada, Neşeli’nin cezai sorumluluğunun olmadığı belirtilen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli raporu okundu.

Hande’yi tehdit edene tedavi kararı

Mustafa Neşeli

CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme, akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış bulunduğu gerekçesiyle Mustafa Neşeli’ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca Neşeli’nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında toplum açısından tehlikesi ortadan kalkana kadar, koruma ve tedavi altına alınmasına hükmetti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Baladın#Asliye Ceza Mahkemesi#Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!