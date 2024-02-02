Hande’yi tehdit edene tedavi kararı

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Duruşmaya ‘zincirleme şekilde kadına karşı silahlı tehdit’ suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Neşeli katıldı. Duruşmada, Neşeli’nin cezai sorumluluğunun olmadığı belirtilen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli raporu okundu.

Mustafa Neşeli

CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme, akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış bulunduğu gerekçesiyle Mustafa Neşeli’ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca Neşeli’nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında toplum açısından tehlikesi ortadan kalkana kadar, koruma ve tedavi altına alınmasına hükmetti.