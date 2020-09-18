Mert Gökhan KOÇ/ANKARA
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Hande Fırat'a Üstün Cesaret Ödülü
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından “Üstün Cesaret ve Feragat” ödülü verildi.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede Fırat’ın ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Ödülü Hande Fırat adına Hürriyet Gazetesi muhabiri Gizem Karakış aldı. Geceye Ankara Valisi Vasip Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de katıldı.
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