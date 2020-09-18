Hande Fırat'a Üstün Cesaret Ödülü

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede Fırat’ın ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Ödülü Hande Fırat adına Hürriyet Gazetesi muhabiri Gizem Karakış aldı. Geceye Ankara Valisi Vasip Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de katıldı.