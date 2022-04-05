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Handan Toprak Benli kimdir? İşte Handan Toprak Benli'nin biyografisi

#Handan Toprak Benli#Avcılar#Chp
Handan Toprak Benli kimdir İşte Handan Toprak Benlinin biyografisi

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla yapılan soruşturmada, adliyeye getirilen Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Bu gelişmenin ardından Handan Toprak Benli'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Handan Toprak Benli kimdir?

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Avcılar Belediyesi’nde 2014-2016 yılları arasında yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, eski Avcılar Belediye Başkanı olan DSP Genel Başkan Yardımcısı Handan Toprak Benli de tutuklandı. İşte, Handan Toprak Benli'nin biyografisi...

HANDAN TOPRAK KİMDİR?

Handan Toprak Benli, 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu

Haccettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Benli Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1983 – 1985 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde de eğitim aldı.

Dr. Handan Toprak Benli 2014 yılı 30 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul Avcılar'da Belediye Başkanı seçilmiştir. Sivas Divriği'de doğan Handan Toprak çocukluğunu ve tüm öğrenim hayatını Ankara'da sürdürmüştür. 1978 - 1982 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Toprak, devamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1985 yılında mezun oldu.

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Meslek hayatının 22 yılı Avcılar'da geçen, 20 yıl süresince Kamuda hekimlik yapan (Sağlık Ocağı, 112 Acil Servis ve Hastane gibi) Handan Toprak beraberinde ve sonrasında Özel Sağlık Sektörlerinde Hastane Yöneticiliği, Toplam Kalite Yönetim Sistemleri konusunda da Uzman Denetçilik ve İş yeri Hekimliği yaptı.

CHP'de İlçe Başkan Yardımcılıkları ve İl (Kadın Kolları) yönetimlerinde de görevler aldı. STK.Sivil Toplum Kuruluşları)'nda, meslek örgütü olan TTB (Türk Tabipleri Birliği'nde ve İTO (İstanbul Tabip Odası)'nda görevler aldı. 2014 Yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerde CHP Avcılar Belediye Başkanı oldu.

2019'da yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa ederek DSP'ye katıldı.

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#Handan Toprak Benli#Avcılar#Chp

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