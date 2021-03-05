Hamzebeyli’de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen TIR’da arama yaptı. Aramada kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.