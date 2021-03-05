MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHamzebeyli’de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi
GeriGündem Hamzebeyli’de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Hamzebeyli’de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamzebeyli’de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

EDİRNE’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapacak olan TIR’da kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen TIR’da arama yaptı. Aramada kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi