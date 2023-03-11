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Hami Bey’e veda

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#Hami Çağdaş#Cenaze#Vefat
Hami Bey’e veda
İhsan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Neşe ve bilgi kaynağımız, sabırlı öğretmenimiz Hami Çağdaş’ı uğurladık dün son yolculuğuna. Emirgan Çınaraltı’nın neşeli kalabalığının yerini onun hüzünlü dostları almıştı bu kez. Hemen karşıdaki Hamid-i Evvel Camisi’nin avlusundan onu yolcu etmek için toplanmışlardı.

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Hayat yolculuğunun nasıl geçtiğinin bir göstergesi gibiydi cami avlusunun fotoğrafı. Edebiyat, tiyatro, sanat, basın dünyasından pek çok dostu yalnız bırakmamıştı onu bu son randevusunda.

1980 yılında Doğan Hızlan yönetiminde yayın hayatına başlayan Hürriyet Gösteri dergisinin kadrosuna 1983 yılında dahil olmuştu Hami Bey. Aynı kapıdan benim girdiğim tarih ise 1989’du. İlk şefimdi.

Sabrının sınırı olmayan şefkatli bir öğretmen gibiydi. Bıkmaz usanmazdı bildiklerini aktarmaktan. Bana verdiği ilk görev de Tanzimat Fermanı’nın 150’nci yılı nedeniyle hazırlanan özel sayıda ferman metninin sadeleştirilmesi olmuştu.

Çıktığı ilk andan itibaren ve özellikle 90’lı yıllarda edebiyat ve sanat dünyasına yön veren bir dergi oldu hep Hürriyet Gösteri. Edebiyat ustalarının yanı sıra bugünün ustası kabul edebileceğimiz isimlerin ilk ürünlerinin de yayınlandığı yerdi.

Yine o dönemde plastik sanatlarda yaşanan büyük değişimin ilk nabız atışları derginin sayfalarında olmuştu. Günümüzün pek çok usta eleştirmeni ve sanatçısı adını burada duyurmuştu.

Tiyatro, Hami Bey’in özel ilgi alanı ve tutkusuydu. En büyük prodüksiyonlardan, iki kalas bir heves yapılan avangard girişimlere kadar hemen her şeyi takip ederdi.

Ve bütün bunların dergi sayfalarında yer alması için inanılmaz bir sabırla çalışırdı. Bizi çalıştırmaktansa her şeyi kendi yapacak kadar...

Adı gibi yaşadı. Elinden geldiğince sanatın hamiliğini üstlendi hep.

Ceketinin ön cebinden hiç eksik etmediği capcanlı ipek mendilleri gibiydi hayatımızdaki yeri.
Hayat dolu, her zaman ‘fıstık gibi’ ve neşeliydi.

Elinde çantası her gün Reşitpaşa’daki evinden Emirgan sahiline ağır ağır indiği yokuştan onu bu kez bir cenaze arabasında tabutu içinde yolcu ederken hayatımızın renklerinden birini de uğurladığımızı bilmenin hüznü ve acısı vardı hepimizin yüzünde.

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DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

HÜRRİYET Gösteri dergisinin Yazı İşleri Müdürü, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni Hami Bülent Çağdaş dün son yolculuğuna uğurlandı. Çağdaş için Emirgan Hamid-i Evvel Camisi’nde öğlen yapılan törene sanat ve basın dünyasından çok sayıda isim ve dostları katıldı. Törene katılanlar arasında Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Yayın Koordinatörü Emre Oral, gazeteciler Yalçın Bayer, Sedat Ergin, Selim Akçin, Vahap Munyar, Ertuğ Karakullukçu ve Doğan Satmış, sanat ve edebiyat dünyasından Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, Hüsamettin Koçan, Hasan Bülent Kahraman, Pera Müzesi Müdürü Özalp Birol, Murathan Mungan, Erhan Karaesmen, Bülent Ünal, Mehmet Birkiye, Nedim Saban, Necati Güngör, Feridun Andaç, Zeki Coşkun, Çağatay Karaçizmeli gibi isimler katıldı.

Hami Çağdaş öğlen kılınan cenaze namazının ardından Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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#Hami Çağdaş#Cenaze#Vefat

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