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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hami Alkaner’in ölümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda “Değerli meslektaşımız Hami Alkaner’i kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Hami Alkaner’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz” denildi. Alkaner’in cenazesi, dün ikindide kılınan cenaze namazından sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nden alınarak Bakırköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TEĞMENLİKTEN GAZETECİLİĞE



1934 yılında İzmir’de doğan Hami Alkaner, İstanbul Sultanahmet Yüksek Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1955-1959 yıllarında teğmen olarak görev yaptı. İki yıl pilot eğitimine katıldı. Askerlikten istifa ettikten sonra, mesleğe 1960’da Hürriyet’te muhabir olarak başladı. 1981’de emekli oldu ama kısa süre sonra Hürriyet gazetesine geri döndü. 1991’de ikinci kez emekli olurken yaptığı son haberi ‘Kapımızdaki Çernobil’ ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Haber Dalı’nda başarı ödülünü aldı. Meslek hayatına pek çok ödül sığdıran Alkaner, evli ve iki çocuk babasıydı.