Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunaparklar kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama

Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında kapatılan sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunaparklar haziran ayında açılmıştı. Artan vaka sayısının ardından yeni önlemler hayata geçirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında alınan kararları duyurarak, bu işletmelerin faaliyetlerinin durdurulacağını bildirdi. İşte ayrıntılar.

HAMAMLAR, SAUNALAR VE YÜZME HAVUZLARI KAPATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.