Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunaparklar kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama
Hamam, sauna, ve yüzme havuzu gibi yerlerin kapatılıp kapatılmayacağı Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ederken son dakika açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan " Hafta içi gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. " dedi. Sauna, hamam ve masaj salonlarına da değinen Cumhurbaşkanı bu işletmelerin faaliyetleriyle ilgili verilen kararı bildirdi. Peki, hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunaparklar kapatılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında kapatılan sauna, masaj salonu, yüzme havuzu ve lunaparklar haziran ayında açılmıştı. Artan vaka sayısının ardından yeni önlemler hayata geçirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında alınan kararları duyurarak, bu işletmelerin faaliyetlerinin durdurulacağını bildirdi. İşte ayrıntılar.
HAMAMLAR, SAUNALAR VE YÜZME HAVUZLARI KAPATILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
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