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Hamaç Höyük kazısında nekropol bulundu

#Gaziantep#Arkeoloji#Kazı

Gaziantep'teki Hamaç Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Hamaç Höyük'ün bölgedeki en büyük höyüklerden olduğunu ancak kaçak kazılarla tahrip edildiğini söyledi.

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İslahiye ilçesi Ağalarobası Mahallesi Karasu Nehri kıyısındaki Hamaç Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, Orta Çağ dönemine ait nekropole ulaşıldı. Kazıdaki alanda oturtulmuş basit toprak, taş sanduka mezarlardaki çocuk ve yetişkine ait olduğu tahmin edilen 40'a yakın iskeletlin cinsiyeti, antropologların çalışmasıyla belirlenecek.

Kazı çalışmalarına başkanlık eden, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Hamaç Höyük'ün bölgedeki en büyük höyüklerden olduğunu ancak kaçak kazılarla tahrip edildiğini belirtti. Kazı çalışmalarında çok katmanlı höyük yerleşmesine rastladıklarını anlatan Engin, "Kazılarımızda Orta Çağ dönemine, nekropol alanına ulaştık. Mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz. Mezarlar basit toprak, taş sanduka mezarlardan oluşmakta olup içlerinde herhangi bir eşya bulunmadı. Şu ana kadar 40 civarında çocuk ve yetişkin insan iskeletleri bulundu. Bu iskeletlerin cinsiyetleri, antropolog arkadaşların çalışmasıyla netlik kazanacaktır" dedi.

Prof. Dr. Engin, Hamaç Höyük'teki kazı çalışmalarına 7 arkeolog ve 30 kişilik işçi grubuyla devam edildiğini de kaydetti.

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#Gaziantep#Arkeoloji#Kazı

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