Haluk Levent: AFAD’la bizi nasıl yarıştırırlar?

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Haluk Levent Kızılay’dan satın aldıkları çadırlarla ilgili tartışmalara da özetle şöyle yanıt verdi:

“Depremin ilk günü akşama doğru zor şartlarda Hatay’da oldum. Gittiğimde çok acı manzarayla karşılaştım. Hemen planlarımızı yaptık. Biz AFAD ile 4 yıldır organizeli çalışıyoruz. İlk günden bize düşen görevleri aldık. Daha önceki görevlerde depolarla çadır kentler arasındaki irtibatı sağlamıştık. Burada aynı şeyleri yaptık.

(Kızılay’dan 2050 çadır aldınız) Depremin 2. günü çadır bulamadık. İnsanlar sokakta donuyor. Arkadaşlar Kızılay’ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Hatta Ankara Eczacılar Odası da almış, biz niye almayalım? Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2 bin 50 çadır var. Ben o anda ‘Aman efendim toplum bize bir şey der mi’ diye düşünemem bile.Piyasada gösteriyorlar 10 bin liralık çadır var diye; ya bu bilgi kirliliğidir. 5 bin liraya da var yazlık çadır. İzolasyonlu en yüksek kalitede çadır. Zaten 20 bin küsür liradır, 19 bin küsüre aldık.”