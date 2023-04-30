Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na... 'Bizim derdimiz siyaset değil'

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Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sn.Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz.

Buna rağmen Milli SİHA’lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır’da, İzmir’de, Malatya’da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz.

Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız.

Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti.

Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti.

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Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz.

Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz.

Sn.Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz.



Buna rağmen Milli SİHA’lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız… pic.twitter.com/kH2nkJ4NHy — Haluk Bayraktar (@haluk) April 29, 2023

"SİZ DEĞİL TÜRKİYE’DEN, DÜNYADAN BİZE BENZER BİR ÖRNEK DAHA GÖSTEREBİLİR MİSİNİZ?"

“Ben üreteyim başkası üretmesin” olmaz, demişsiniz bizim için.

Türkiye Baykar’dan önce İsrail’den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye’ye daha kaliteli İHA’ları 10’da 1 maliyetle tedarik etti.

Halihazırda Türkiye’de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var.

Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.

Baykar, şimdiye kadar ar-ge yatırımınının tamamını özkaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75’ini, bu yılki gelirlerinin %99,3’ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.

Türkiye’de toplam savunma harcamaları içinde Baykar’ın payı %1’in altında.

Baykar’ın öncülüğünde düzenlenen Teknofest’te her yıl 4.000’den fazla İHA takımı yarışıyor. Yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor

Siz değil Türkiye’den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz?

Baykar rekabetten kaçar mı?

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Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız.

Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık?

@kilicdarogluk