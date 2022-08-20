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Halkalı meydan savaşı

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#İstanbul#Halkalı#Kira
Halkalı meydan savaşı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

İstanbul Halkalı’daki bir kafenin kirası konusunda birbirlerine husumet besleyen biri Diyarbakırlı diğeri Bitlisli iki aile birbirlerine girdi. Silah, sopa, sandalye ve bıçakla birbirlerine saldıran her iki taraftan toplam 21 kişi yaralandı.

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İstanbul Halkalı’da içerisinde alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu bir sitenin kafesinde dün saat 15.00 sıralarında onlarca kişi birbirine girdi. Polis ekipleri müdahale etmeye çalışsa da biri Diyarbakırlı diğeri Bitlisli olan iki grup birbirlerine sopa, sandalye, bıçak ve tabancalarla saldırdı. Kavgada yaralananların 6’sı tabancayla, 6’sı bıçakla, 9’u ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

HUSUMETİN NEDENİ KİRA

Yaşanan olay sonrasında polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresinde olaya karışan ve taraf olan şüpheliler polis ekiplerince durdurularak üst araması yapıldı. Aramalarda 5’i ruhsatsız 9 tabanca, 2 bıçak ele geçirildi. Olay yerinde de 34 boş kovan bulundu. Toplam 20 kişi gözaltına alındı. Polisin tespitlerine göre kavganın nedeni, kafenin mülk sahibi olan ve sitenin yönetimini üstlenen ailenin bir süre önce başka bir grupla kira konusunda yaşadığı husumetti. Husumet yaşanan grup kafede oturunca, mülk sahipleri kafe işletmecisini o kişilerin içeri alınmaması konusunda uyardı. Kavga da bu nedenle çıktı.

 

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#İstanbul#Halkalı#Kira

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