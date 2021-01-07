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Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? MEB’den hayat boyu öğrenme kurumları açıklaması

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Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? MEB’den hayat boyu öğrenme kurumları açıklaması
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Koronavirüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen Halk Eğitim kursları ile ilgili açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ne zaman başlanacağı bildirildi. İşte detaylar

Halk Eğitim kurslarının ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. MEB açıklamasında hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı duyurdu.

HALK EĞİTİM KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze  eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, ''Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır.' denildi.

2018 yılında Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği yerine hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerini kapsayacak şekilde düzenlendi.

Halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsünde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları, mesleki çalışmalar tanımlanarak, ek dersten yararlanmaları sağlandı.

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