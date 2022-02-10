Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 'Söylemez Kardeşler' suç örgütü lideri gözaltına alındı! Tekne ile kaçmışlar

Haberin Devamı

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

CİNAYETTE TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLAR

KKTC’yi şoke eden iş insanı Halil Falyalı cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor. Organize cinayet, önceki akşam Girne’nin Çatalköy bölgesinde meydana geldi. KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Halil Falyalı, bir süredir koruma sayısını arttırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu.

Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti. Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy’deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın KKTC’yi sarsan organize cinayet Haberi Görüntüle

ÖNCE ŞOFÖRÜ VURDULAR

Yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş’a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu. Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

16 MERMİ YARASI

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü. Yolda duran kalbine sürekli masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, başından ayağına varıncaya kadar çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı’nın kurtarılamadığını açıkladı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Falyalı cinayetinin meçhul kalmaması için tüm imkanlar kullanılacak Haberi Görüntüle

UZUN SÜREDİR İZLENİYORDU

Olay yerine hızla gelen polis, çevrede 31’den fazla mermi kovanı buldu. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı (PM 649 plakalı Nissan marka) aracın sahte plaka olduğu belirlendi. Saldırganların kullandığı öne sürülen bir başka kiralık aracın şoförü Ömer Tunç dün sabaha karşı yakalandı ve gündüz saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkartılarak hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Yetkililer, saldırganların Falyalı’nın otelden hareket saati, zırhlı araca binmediği, hangi araçta bulunduğu gibi detaylara sahip olduğunu, uzun süredir takip ettiklerini ve kaçış planlarını yaptıklarını değerlendiriyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Halil Falyalı cinayetinde gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi Haberi Görüntüle

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde KKTC’de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı toplamda 6’ya yükseldi. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA)