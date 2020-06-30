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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

Haliç’te şoke eden olay! Martı son anda kurtarıldı…

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Haliç’te şoke eden olay! Martı son anda kurtarıldı…
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İstanbul’da pes dedirten bir olay yaşandı. Covid-19’dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu. Belediye ekiplerinin fark ettiği maske martıdan çıkarıldı.

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske, Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti. Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı. O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.

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