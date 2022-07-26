Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Haliç Tersanesi'nde korkutan yangın

#Haliç Tersanesi#Yangın#Yakıt Tankeri

Tarihi Haliç Tersanesi'nde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemisinin tamiratı sırasında, yakıt tankı kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tankerde yakıt olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Yangın, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tarihi Haliç Tersanesi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma gemisinin tamiratı sırasında, geminin yakıt tankında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında tankta yakıt olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı yakıt tankında detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haliç Tersanesi#Yangın#Yakıt Tankeri

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA