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Halı sahada ölüm kamerada: Bir anda yere yığıldı

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#Halı Saha#Kalp Krizi#İlhan İltaş
Halı sahada ölüm kamerada: Bir anda yere yığıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 10:26

Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Adapazarı'nda bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan’da yaşayan 29 yaşındaki İlhan İltaş, arkadaşlarıyla Adapazarı ilçesinde bulunan bir halı sahada top oynarken fenalaşarak yere yığıldı. İltaş’ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş’ın cenazesi, memleketi Bitlis’e gönderildi.

Halı sahada ölüm kamerada: Bir anda yere yığıldı

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Öte yandan, İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İltaş’ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.

Halı sahada ölüm kamerada: Bir anda yere yığıldı

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#Halı Saha#Kalp Krizi#İlhan İltaş

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