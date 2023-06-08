Halef-selef yemin ettiler

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TBMM Genel Kurulu, dün yeni bakanların göreve başlama süreçlerine ilişkin ve milletvekili seçilen eski bakanların yemin işlemi için toplandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri yemin töreninde olduğu gibi oturumu yine TBMM Geçici Başkanı, MHP Lideri Devlet Bahçeli yönetti. Yeni kabine üyeleri de milletvekilleriyle aynı andı içtiler.

15 ESKİ BAKAN YEMİN ETTİ

- Oturumu yöneten Bahçeli, ant içmemiş olan milletvekillerini kürsüye davet edeceğini belirtti. Bu çerçevede sırasıyla eski bakanlar AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Fuat Oktay, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu yeminlerini etti.

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Süleyman Soylu

Ayrıca daha önce mazeretleri nedeniyle ant içmemiş olan AK Parti İstanbul milletvekili Hulusi Şentürk ile CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de yemin için kürsüye çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

HALK TARAFINDAN SEÇİLEREK BAŞLADIM

Eski bakanların yemin töreninin ardından TBMM Geçici Başkanı Bahçeli gündeme geçerek, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve Bakanlıklara yapılan atamalara dair karara” ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tezkerede, “28 Mayıs 2023 Pazar günü genel oyla yapılan seçimde halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilerek görevime başlamış bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104 ve 106’ncı maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve Bakanlıklara yapılan atamaya dair karar ve eki liste ilişikte gönderilmektedir. Ekli listede adı yazılı şahıslar karşılarında gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve Bakanlıklara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104 ve 106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır” sözlerine yer verdi.

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Yemin sırasında diğer eski bakanlar gibi Mevlüt Çavuşoğlu da ilgi odağıydı.

ALKIŞLARLA SALONA GİRDİLER

Tezkerenin okunmasının ardından listedeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlara görevlerinde başarılar dilediğini belirten Bahçeli’nin davetiyle yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurul Salonu’na girdiler. Bakanların girişleri sırasında AK Parti ve MHP sıraları ile dinleyici localarından alkışlar yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

YENİ KABİNE YEMİNİ

- Sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeminlerini ettiler.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

SELAMLAMA ESPRİLERİ

- Eski Bakan Vedat Bilgin’in kürsüde “Yemin törenine başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” sözlerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan itiraz geldi. Tanal, “Sayın Başkan” diyerek, andın tekrarlanması gerektiğini ima ederek, oturumu yöneten Bahçeli’ye itirazda bulundu. Bahçeli de Tanal’a espriyle “Mahmut Bey ikaz etmenize gerek yok sizden kazandığımız tecrübe de var” diyerek karşılık verdi.

Tanal, geçen cuma düzenlenen yemin töreninde kürsüye geldiğinde “Hepinizi saygıyla selamlıyorum” sözleri nedeniyle yeminini tekrarlamak zorunda kalmıştı. Bahçeli, ant içme işleminin “metnin kürsüden yüksek sesle ve aynen okumasından ibaret” olduğunu ve “ant metni dışında cümleler etmemesi gerektiğini” vurgulayarak, Bilgin’in yeminini tekrarlattı. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yeminini tekrarlayan bir diğer isim oldu. Törenin ardından kabine görevleri sona eren 16 ismin TBMM üyeliği görevi başladı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

BAKAN TUNÇ: ATALAY’IN DAVASI DOKUNULMAZLIK DIŞINDA

- Yeni kabinenin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de yemin ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Tunç, 18 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunan Gezi Davası sanığı TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve Başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasa’nın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır."