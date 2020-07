Hakkımızı söke söke alacağız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik tesislerinin toplu açılışını, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Törendeki konuşmasında AB’ye tepki gösteren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘SALGINA TESLİM OLMADIK’

“Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmadan bahsetmesi mümkün değil. Sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değil. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışmayla salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

‘SON 6 AYDA 583 YENİ FABRİKA’

Türkiye’nin her zaman ama özellikle de şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde, en büyük ihtiyacının işte bu eser siyaseti, hizmet siyaseti, inşa siyaseti olduğuna inanıyoruz. Bunun için tüm bakanlıklarımızdan, tüm kurumlarımızdan, özel sektör dahil tüm kuruluşlarımızdan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Hamdolsun bu çağrımız karşılıksız kalmadı. Bakanlıklarımızın çalışmalarını zaten yakından takip ediyoruz. Özel sektörümüz de sadece organize sanayi bölgelerimizde son 6 ayda, 10 milyar TL’lik yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi. 129 bin istihdamı öngören yatırımın önü açıldı.

‘NİYETLERİ AÇIKÇA ORTADA’

İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir görüşme yaptığını görüyoruz. Tabii hedeflediğimiz seviyeye ulaşabilmemiz için ülkemizle birlikte dünyanın geri kalanında da normalleşme sürecinin belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. AB’nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye’nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet, açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir başarı elde etmedik. Anlaşılan o ki, bu süreçte de zaten hakkımız olan hususları mücadele ederek, adeta söke söke alacağız. Esasen bu şekilde mücadeleyle mesafe kat etmek, ülkemizi kamu kuruluşları ve özel sektörüyle krizlere karşı daha güçlü, daha bağışık, daha esnek hale getiriyor. Biz sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zafiyeti olduğunu, önce mülteci krizinde ardından salgın döneminde hep birlikte gördük.”

11.3 MİLYARLIK 52 HES AÇILDI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez devreye giren 52 hidroelektrik santralının Türkiye’nin üretim gücüne büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu bilgileri verdi: “11.3 milyar TL’ye mal olan 1439 megavat gücündeki hidroelektrik santrallarımız üreten ve büyüyen Türkiye’ye hayat suyu olacak. 1 milyon 850 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla enerjide dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi ortaya koyduk. 2002’de sadece 31 bin megabayt düzeyinde olan kurulu gücümüzü bugün 91 bin megabaytın üzerine çıkardık. Enerjimizi ve gücümüzü neredeyse üçe katladık. Her yıl ortalama yüzde 6’nın üzerinde bir kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyoruz. OECD’nin en enerjik ülkesi, gücünü en fazla katlayan üyesiyiz. Bu büyük artışın en önemli bölümünü ise yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Güneşten, rüzgâra, jeotermalden hidroelektriğe kadar her alanda enerjimizi her gün daha fazla yeniliyoruz.” (Neşe Karanfil)

Akkuyu’nun ilk reaktörü 2023’te devrede



‘ÇEVRECİLİK YAYGARASININ AMACI...’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Akkuyu nükleer santralının 2023 yılında devreye gireceğini söyledi: “Ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz. Akkuyu Nükleer Güç Santralımızın ilk reaktörünü, inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Bu proje ile hem elektrik üretimimizi çeşitlendirmiş, hem de enerji portföyümüzün daha dengeli bir yapıya kavuşmasını sağlamış olacağız. Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak, Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılığa mahkûm etmektir. Gerisinde ülkemizin cebinden her yıl dışarıya giden, 40-50 milyar dolardan nemalanan fırsatçıların olduğu bu yaygaraları dikkate almadık, almayacağız.

YERLİ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Son 18 yılda elektrikte yüzde 5 talep artışıyla OECD ülkeleri arasında 2’nci sıradayız. Bu artışın yerli ve yenilenebilir kaynaklarla öncelikli şekilde karşılanması için son 18 yılda, yıllık ortalama yüzde 6.1’lik kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. Son 18 yılda devreye aldığımız 68 bin megavat kapasitenin, yüzde 55.4’ünü yerli ve yüzde 49.3’ünü de yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Bu yatırımların karşılığını da 2019 yılında eklektiğimizin yüzde 62’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üreterek alıyoruz. Bugün toplam 1439 megavat gücündeki 52 hidroelektrik santralımızın resmi açılışını gerçekleştirerek bu alandaki sağlam adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kirli enerji değil temiz enerji. Ve bu temiz enerjiyle benim halkım rahatsız olmayacak. Yatırım tutarı 11.3 milyar TL olan bu tesislerle suyun gücünü enerjiye dönüştüreceğiz.”