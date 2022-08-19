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Hakkari'deki evlat eylemi: HDP binasından çalınan müziğe tepki

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#Eylem#Hakkari#HDP
Hakkarideki evlat eylemi: HDP binasından çalınan müziğe tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 14:45

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı evlat eylemi 32'inci haftada da devam etti. Ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü. Aileler, parti binasında çalınan yüksek ses müziğe tepki gösterdi. Polis ekipleri de bina önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren aileler, 32'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen ailelerin geçtiği güzergahta polis güvenlik önlemi aldı. HDP İl binası önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Bunun üzerine parti binasında yüksek sesle müzik çalındı. Çalınan müzik nedeniyle HDP'liler ile aileler arasında kısa süre gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, HDP binasına girmek isteyen ailelere izin vermedi.

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Hakkarideki evlat eylemi: HDP binasından çalınan müziğe tepki


6 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan kayınbiraderi Rojhat için eyleme katılan Leyla Çiftçi, ailelerin çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini belirterek, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

Hakkarideki evlat eylemi: HDP binasından çalınan müziğe tepki

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#Eylem#Hakkari#HDP

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