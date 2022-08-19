Hakkari'deki evlat eylemi: HDP binasından çalınan müziğe tepki

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Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren aileler, 32'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen ailelerin geçtiği güzergahta polis güvenlik önlemi aldı. HDP İl binası önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Bunun üzerine parti binasında yüksek sesle müzik çalındı. Çalınan müzik nedeniyle HDP'liler ile aileler arasında kısa süre gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, HDP binasına girmek isteyen ailelere izin vermedi.

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