×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hakkari'de su baskını: Mahsur kalan araç vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Yüksekova#Sağanak
Hakkaride su baskını: Mahsur kalan araç vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 15:00

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok mahalledeki evler su altında kalırken, aracı ile birlikte yolda mahsur kalan sürücü ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Orman Mahallesinde etkili olan yağışlar nedeniyle yolda seyir halinde olan bir araç mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araç içerisindeki sürücü kurtarılırken, araç içinde biriken sular ise kovalarla tahliye edildi.

Aracının o anlarını kayıt altına alan Ümit Bartın isimli öğretmen, “Bölgede günlerdir yoğun bir yağış var. Birçok köy ve mahalle sular altında kaldı. Bugün bende gezdiğim sırada bir aracın yolda biriken sular içinde mahsur kaldığını gördüm. Hemen yardımına koştuk. Aracın içinden sürücüyü çıkarttık ama aracın içi tamamen su dolmuştu. Biz de kovalarla aracın içinde biriken suları çıkarttık. Şükür kazasız belasız atlattık” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Yüksekova#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!