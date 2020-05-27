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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı bulundu

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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı bulundu
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HAKKARİ'nin Kırıkdağ köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Arazi arama- tarama faaliyeti sırasında; PKK'lı teröristlere ait 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 doçka mühimmatı, 178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

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