×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hakkari'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Yüksekova#Trafik Kazası
Hakkaride otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 16:23

Acı haber Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldi... Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, Adalet Safalı (48) ile akrabası Sosin Akçelik (55) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza öğle saatlerinde Yüksekova-Hakkari kara yolunun 17’nci kilometresindeki Keremağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya gelen Avukat Erdal Safalı'nın kullandığı otomobil, virajda karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Hakkaride otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Kazada sürücü Safalı'nın yanındaki kuzeni Adalet Safalı ile akrabası Sosin Akçelik hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Erdal Safalı ile ölen Akçelik’in oğlu Cihan Akçelik, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. 

Hakkaride otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Yüksekova#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!