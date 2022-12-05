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Hakkari'de dehşet! Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti

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#Hakkari#Yüksekova#Cinayet
Hakkaride dehşet Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 17:34

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç. (41), eşi Evin Ç.'yi (35) tabancayla vurup, doktor yeğeni Haşim Ç.'yi (32) öldürdükten sonra silahı kendisine de ateşledi. Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç., hastanede kurtarılamadı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakkaride dehşet Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hakkaride dehşet Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti
Doktor Haşim Ç.

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