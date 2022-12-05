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Bursa'daki uçak kazası kamerada! Burcu Sağlam ve Hakan Köksal hayatını kaybetmişti

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#Bursa#Uçak#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 10:37

Bursa’da doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye düşen tek motorlu uçakta pilot Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken uçağın düşme anı çevrim santralinin güvenlik kameralarına yansıdı. Düşen uçağın doğal gaz kombine çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, o sırada alev aldığı daha sonra da yere düştüğü görüldü.

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Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi.

Bursadaki uçak kazası kamerada Burcu Sağlam ve Hakan Köksal hayatını kaybetmişti

Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeye bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.

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Bursadaki uçak kazası kamerada Burcu Sağlam ve Hakan Köksal hayatını kaybetmişti

İKİSİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Sağlam’ın ve Köksal’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti. 22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi.

Bursadaki uçak kazası kamerada Burcu Sağlam ve Hakan Köksal hayatını kaybetmişti

Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi.

Bursadaki uçak kazası kamerada Burcu Sağlam ve Hakan Köksal hayatını kaybetmişti

Uçağın pilotu 54 yaşındaki iş adamı Hakan Köksal’ın cenazeside ikamet ettiği Çalı Mahallesi’nde bulunan Çamlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalı mezarlığında defnedildi.

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#Bursa#Uçak#Kaza

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