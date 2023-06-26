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Hakkari'de de hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Son Depremler#Hakkari Deprem
Hakkaride de hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 10:08

Irak'ın Türkiye sınırına yakın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.41'de merkez üssü Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hakkari'nin sınır ilçesi Çukurca'ya 14 kilometre mesafede ve yerin 12.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çukurca'da da hissedildi.

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#Deprem#Son Depremler#Hakkari Deprem

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