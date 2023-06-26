Hakkari'de de hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.41'de merkez üssü Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hakkari'nin sınır ilçesi Çukurca'ya 14 kilometre mesafede ve yerin 12.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çukurca'da da hissedildi.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Amedi, Duhok (Irak) - [14.08 km] Çukurca (Hakkari)
Tarih:2023-06-26
Saat:09:41:29 TSİ
Enlem:37.192 N
Boylam:43.386 E
Derinlik:12.12 km
Detay:https://t.co/UTdIQvUi5W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi