Hakkari'de askeri helikopterle dağlara, teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yapılan bildiri atıldı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonları sürerken, teröristlerin kullanabileceği geçiş bölgesi Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki dağlara askeri helikopterlerle yüzlerce bildiri atıldı.

Teslim olan PKK'lıların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, pişmanlık yasasına dikkat çekildi.

'Gerçeklerin farkında ol' başlıklı bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın! Gözyaşları artık son bulsun! Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine, ailene kavuş, huzur içinde yaşa."

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BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI: ÇAĞRI YAPTIRIYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Ekim'de katıldığı canlı yayında "Türkiye ikna çalışmalarına başladı. İknayla geleni direkt adalete teslim ediyoruz. Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz?' diyorlar... Doğu ve Güneydoğu'da çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik yukarıdan aşağıya helikopterlerle bildiriler atıyoruz. Annelerinin ve babalarının çağrılarını atıyoruz. Kardeşlerinin çağrılarını atıyoruz. 'Ne olur teslim olun, 120'nin altında kaldınız' aynen bu ifadeler. 'Teslim olun, adalete güvenin Türkiye'ye güvenin.' Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getiriyor megafonlarla çağrı yaptırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.