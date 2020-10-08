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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Hakkari’de araziye atılmış tıbbi malzeme ve kaçak sigara ele geçirildi

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Hakkari’de araziye atılmış tıbbi malzeme ve kaçak sigara ele geçirildi
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HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye atılmış 300 bin lira değerinde tıbbi malzeme ve kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrası Golegiri mevkiine operasyon düzenlendi. Yapılan arama- tarama faaliyetlerinde araziye atılmış 4 bin kutu (20 bin ampul) ağrı kesici ilaç, 70 kutu tıbbi ilaç, 70 kutu çözelti, 28 bitki tohumu, 70 serum iğnesi, bin 670 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bulunan ilaç ve sigaraların piyasa değerinin toplam 300 bin lira olduğu belirtildi. Ekipler, malzemeleri atan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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