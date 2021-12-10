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Hakkari'de 3 şehit için askeri tören

#Hakkari#Şehit#Askeri Tören
Hakkaride 3 şehit için askeri tören

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Yıldırım' operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerin cenazeleri, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki tören sonrası memleketlerine uğurlandı.

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'Pençe- Yıldırım' operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda piyade uzman çavuşlar Ali Sarı (30), İdris Aksöz (23) ve Doğanay Çelik (23) şehit oldu. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

Hakkaride 3 şehit için askeri tören

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri ve dualar okundu.

Askeri tören sonrası Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan Doğanay Çelik'in cenazesi Yozgat'a, Ali Sarı'nın cenazesi Balıkesir'e ve İdris Aksöz'ün cenazesi İstanbul'a uğurlandı.

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#Hakkari#Şehit#Askeri Tören

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