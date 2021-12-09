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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Üç asker şehit oldu

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi#Terör
Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Üç asker şehit oldu

MSB, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.' açıklamasında bulundu. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün ailelerine acı haberler ulaştırıldı. Öte yandan 6 teröristin ise bölgede etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) acı haberi Yozgat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Dilber Çelik'e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Üç asker şehit oldu

Şehidin babası Şahin Çelik'in ise Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Doğanay Çelik'in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ACISI İKİ İLE BİRDEN DÜŞTÜ

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IRAK’ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın (29) Balıkesir’in Edremit ilçesindeki baba evine ateş düştü. Eşinin şehit olduğu haberini Denizli’deki evlerinde alan Rus asıllı Anna Sarı, Balıkesir’e gitmek için yola çıktı.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Üç asker şehit oldu

Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Nihal Sarı’ya acı haber ulaştı. Yetkililerden, 3 çocuklarından ortancası olan Ali’nin şehit olduğu haberini alan çift, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları da taziye için eve gelmeye başladı.

Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Nihal Sarı, sosyal medyadan oğluna her gün bir fotoğraf gönderdiğini, dün akşam da yine saat 19.30'da bir tane gönderdiğini, onun da saat 19.35’te bunu gördüğünü belirterek, "Ondan sonra ne zaman gitti. Gittiği zaman bize haber veriyordu oğlum. Dua istiyordu bizden. Hep anne bana oku diyordu. Kendisi gitmese, arkadaşları bile gitse dua oku bize diyordu" dedi.

EŞİ ACI HABERİ DENİZLİ’DE ALDI

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Piyade Uzman Çavuş Sarı’nın Rus asıllı eşi Anna Sarı ise acı haberi Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki evlerinde aldı. Anna Sarı'ya eşinin şehit olduğu haberini, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer verdi. Gözyaşlarına boğulan Anna Sarı, oğulları Adel (3) ve Aksel ile (6) birlikte Balıkesir’e gitmek için yola çıktı. Sarı ailesinin evine de Türk bayrağı asıldı.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Üç asker şehit oldu

Denizli'de Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan şehit Ali Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na tayininin çıktığı belirtildi.

SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz(23) şehit oldu. Şehidin acı haberi, Sancaktepe, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Üç asker şehit oldu

Şehadet haberinin ardından Aksöz ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi. Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz'ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'de şehitin evine gelerek taziyelerde bulundu. Şehidin evinin önüne çadır kurularak, Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu. Öte yandan şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi.
Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Üç asker şehit oldu


Şehit askerin cenazesi, yarın Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Yıldırım Operasyon Bölgesi#Terör

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