MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı
GeriGündem Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'de 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ'de, etkili olan kar yağışıyla 251 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Hakkari,dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.Kar kalınlığının kent merkezinde 10,yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken,84 köy ve 167 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.Belediye ekipleri ise kent merkezindeki mahallelerde kar temizliği yaptı.

Hakkaride 251 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle