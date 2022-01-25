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Hakkari-Van karayolunda çığ: Hemen çalışma başlatıldı

#Çığ#Hakkari#Van

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Hurdacılar mevkiine iki ayrı noktaya çığ düştü.

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Kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Hurdacılar mevkiine iki ayrı noktada çığ düşmesi sonucu ulaşım çift taraflı trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan sürücülerin durumu karayolları ekiplerine bildirmesiyle bölgede hemen çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Sürücülerden Mehmet Zeki Gür, Hakkari’ye gelmek isterken yola çığ düştüğünü belirterek, “Hurdacılar mevkii civarında çığdan dolayı yol kapanmıştı. Yaklaşık 20 dakika bekledik. Aynı bölgeye iki ayrı çığ inmişti. Şans eseri yoldan geçen olmamış. Karayolları ekiplerine haber verdik. Ekipler iş makinesiyle yolu kısa sürede açtı” dedi.

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