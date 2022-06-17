Hâkim ve Savcılara sosyal medya uyarısı

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Bakan Bozdağ, hâkim ve savcıların görevinin yüce değere hizmet etmek olduğunu belirtti. Bozdağ, ‘sosyal medya ile sağlanan adalet’e ilişkin de şunları söyledi: “Sosyal medya mahkemeleri çıktı. Sosyal medya ile ilgili bir tavsiyem; sosyal medyayı kullanan hâkim ve savcılarımız milletin gözündeki saygınlığa gerçekten zede veriyorlar. Ne kadar ‘Tarafsızım’ dese bile bir şey yazıyorsunuz birileri rahatsız oluyor. Ben siyasetçi olmasam kullanmam. ‘Kullanmayın’ demiyorum; ama mutlaka dikkat edin, mecbur değilseniz kullanmayın.”