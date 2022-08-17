Hainler havanla saldırdı

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ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu’na dün PKK/YPG’li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn el- Arab bölgesinden düzenlenen saldırıda 5 askerler yaralandı. Yaralı askerler, tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Tedavi altına alınan askerlerden Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu tüm çabalara rağmen şehit oldu. Yaralı 4 askerin tedavisi ise sürüyor. Saldırının ardından Süleyman Şah Türbesi’nin de bulunduğu, Suriye’nin Eşme köyünün karşısındaki Eşme ve Çiçekalan Mahallesi’nde tedirginlik yaşandı. Mahallelerde yaşayanlar, evlerini boşaltıp güvenli alana geçti.

MEHMETÇİK TOPÇU ATEŞİNE TUTTU

Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri saldırının gerçekleştirildiği Ayn el- Arab'ın Zor Mağara bölgesindeki terör hedeflerini topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı. MSB’den yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İZİNDEN DÖNMÜŞ

Tpçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu’nun (29) acı haberi Kilis'te yaşayan ailesine, Vali Yardımcısı Eşref Akça ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev ile sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi, bugün Kilis’te düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Evli ve 2 yaşında bir kız çocuk babası olan Cirnooğlu'nun, yıllık izinde olduğu ve önceki gün görevine döndüğü öğrenildi.

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BELLÖNE TEPELERİ VURULDU

GAZİANTEP’in Karkamış ilçesine de Suriye’nin Ayn el Arap bölgesinden, PKK/YPG’li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Havanlar boş araziye düştü. Saldırı sonrası hoparlörlerden halka uyarı anonsları yapıldı. Saldırının yapıldığı bölgedeki teröristler sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Bellöne tepelerindeki terör mevzilerinden dumanlar yükseldiği görüldü.